Российские вооруженные силы этой ночью продолжили удары по военным тылам Украины. Приходят сообщения о серии взрывов в Харькове. Воздушная тревога объявлена еще в четырех районах. В зоне СВО наши подразделения заняли крупный пункт обороны ВСУ в Запорожской области. Штурмовики успешно расширяют зону контроля в Димитрове и соседних поселках.

Варваровка в Запорожской области теперь под российским контролем. Это важный этап в стратегически значимой операции на гуляйпольском направлении. Село было мощным узлом обороны ВСУ. В боях российские военные уничтожили большое количество живой силы противника, свыше 12 единиц техники, более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба - яга". Взятие Варваровки - один из этапов зачистки восточного берега реки Гайчур, которая разделят город Гуляйполе. Ее форсирование открывает путь российской армии для дальнейшего наступления на этом направлении.

В Запорожской области работают беспилотные системы ВДВ. На кадрах момент уничтожения бронированной автомобильной техники. Огневое поражение целей происходит сразу же, как только противник попадает в зону видимости.

"В дневное время суток выявляем цели по демаскирующим признакам. Накатанным следам машин. Плохо замаскированные позиции. И когда какое-то движение личного состава происходит", - рассказал командир взвода БПЛА коптерного типа отдельного батальона БпС соединения ВДВ с позывным "Альварес".

А это уже работа наших беспилотных систем непосредственно в Гуляйполе. Группировка "Восток" выявила движение тяжёлых гексакоптеров типа "Баба Яга", направлявшихся к нашим позициям. Российские операторы направили FPV - дроны на перехват и точным тараном сбили гексакоптеры в воздухе, передает "ТВ Центр".

Противник не выдержал огня гаубиц и начал отходить из села Свято - Покровское. Оно рядом с освобожденным Северском. Штурмовики сообщили, что 80 процентов территории этого поселка уже под их контролем.

Печально для наемников ВСУ закончилась вылазка в Купянск - Узловой. Российские военные сожгли всю автоколонну. Вдоль обочин – брошенные в панике ящики с боекомплектом. Разведка выяснила, ВСУ планировали организовать прорыв в Купянск. И направили к городу крупное подразделение наемников. Ориентировочно – до 300 человек. Часть этой группы уже ликвидирована. Точно известно, что среди них были граждане Бразилии, Колумбии, как минимум двое убитых – американцы, еще один – из Великобритании.

Екатерина Гоголева, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".