Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

Ночь на понедельник, 15 декабря, стала в Москве самой морозной с начала зимы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как уточнил метеоролог, на опорной столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 8,2 градуса, в Тушино зафиксировали показатель в минус 9,3 градуса, в Бутово — минус 9,4 градуса, на Балчуге — минус 7,8 градуса.

В Московской области местами было еще морознее. Самая низкая температура традиционно зафиксирована на местном полюсе холода — в Черустях, где столбики термометров упали до минус 11,8 градуса.

Тишковец, которого цитирует РИА Новости, подчеркнул, что такие показатели соответствуют климатической норме декабря.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков отмечал, что жителям столичного региона не стоит рассчитывать на настоящую зиму в ближайшее время. После "затока холода" в минувшие выходные, по словам эксперта, температура опять вернется ближе к нулю, а выпавший снег растает.

Между тем непогода испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. Сложная ситуация сохраняется в Поволжье: снежная буря стала причиной массовых аварий в Саратовской области. Были перекрыты пять федеральных трасс. В Энгельсском районе спасатели эвакуировали почти 150 человек из машин, застрявших в снежных заносах.