В Австралии в знак траура о жертвах теракта в Сиднее приспустили флаги

В Австралии сегодня приспущены флаги на госучреждениях. Страна скорбит о жертвах теракта, который произошёл накануне на одном из пляжей Сиднея.

Жертвами нападения на празднующих иудейский праздник Хануки стали 16 человек. Пострадали 42. Более половины из них остаются в больницах, девять находятся в критическом состоянии.

Стрельбу открыли двое мужчин - первый из них был ликвидирован на месте, второй тяжело ранен и сейчас в реанимации. Местные СМИ сообщают, что один из подозреваемых уже попадал в поле зрения спецслужб - шесть лет назад его допрашивали по поводу предполагаемых связей с исламистами.

Премьер Австралии в обращении к нации пообещал искоренить антисемитизм и призвал ужесточить законы об оружии. В Сиднее и пригородах действуют повышенные меры безопасности.