Собянин: Восемь столичных проектов стали лауреатами премии Рунета 2025 года

Восемь московских проектов стали лауреатами престижной премии Рунета в этом году. Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, это онлайн сервисы и цифровые платформы, которые охватывают самые разные сферы – такие, как транспорт, туризм, электронная коммерция. Отметили и уникальную программу лояльности "Миллион призов", которой нет аналогов в мире. Она помогает привлекать жителей к развитию города.

Москва как на ладони. Для лауреатов премии Рунета это уже давно не фигура речи, а производственная необходимость. Сделать все городские сервисы доступными для любого пользователя. Те, у кого это получилось лучше всех, получают престижную награду. Технологии, которые уже изменили повседневную жизнь миллионов людей - от поездки в другой город до выбора питомца из приюта и поддержки благотворительных фондов.

"Восемь столичных проектов отмечены престижной Премией Рунета в 2025 году... "Народное голосование" пользователей Рунета поставило высшую оценку городской программе лояльности "Миллион призов". Она помогает вовлекать жителей в жизнь города и благодарить их за внимание, инициативность и готовность участвовать в общих делах. Это первая и единственная в мире подобная госпрограмма лояльности", - сообщил Собянин.

Победа RUSSPASS — про то, что путешествовать по России стало так же просто, как заказать такси. Маршрут, билеты, гостиница, экскурсии, рекомендации и даже игровые механики дополненной реальности в одном окне. Сервис превратил прогулки по Москве, Петербургу и Казани в подобие квеста. Когда мультипликационные герои ведут туристов к знаковым местам - за новыми впечатлениями.

"Мы задумали игрушку для того, чтобы как можно больше людей посещали наши туристические дестинации и фестивальные площадки города. Конечно же, была надежда на то, что она найдёт отклик в сердцах наших пользователей, и это действительно так. Сейчас нам пишут очень много добрых и очень позитивных пожеланий", - рассказала Наталья Михейкина, директор дивизиона RUSSPASS.

Сервис "Моспитомец" на портале mos.ru получил спецнаграду "За ответственное отношение к животным". На одной площадке — база питомцев из 13 городских приютов. Там же рассказывают, как подготовить дом, оформить документы и помочь животному адаптироваться в новой семье.

В профессиональном блоке премии — инфраструктурные IT решения. Столичный портал поставщиков - совместные закупки - отмечен за электронные мини аукционы, которые позволяют сотням учреждений объединять заказы, привлекать больше клиентов и экономить бюджет.

"Ещё один проект - это сервис Мос Вики в рамках облачной платформы Мос Хаб. Это городская платформа, которая позволяет разработчикам вести полный цикл разработки программного обеспечения на отечественной платформе", - сообщила Евгения Кузнецова, руководитель пресс-службы Департамента информационных технологий Москвы.

Цифровое наследие — ещё одна номинация, в которой московский проект "Метавселенная ВДНХ" удостоен почётной награды. По оцифрованным павильонам Международной выставки, форума "Россия" и ключевым экспозициям можно теперь прогуляться и онлайн. А ещё запустить виртуальный "Салют Победы" и с помощью интерактивных карт узнать больше фактов об истории, науке и технологиях.

Москва также стала лучшей в облачных решениях, прогнозировании транспортных эффектов - от новых застроек в сервисе от ЦОДД и в спецноминации "Исследование цифровой городской среды". Новые сервисы становятся стандартом комфорта жизни в мегаполисе. А для Москвы ещё и подтверждением, что ставка на собственные технологии и умный город — это уже не эксперимент, а наша повседневная реальность.