В Пермском крае продолжаются поиски тургруппы из Свердловской области

В Пермском крае вторые сутки идут поиски туристической группы из Свердловской области, которая отправилась на снегоходах штурмовать гору Ослянка.

Из 15 человек только двое вернулись к назначенному времени. Телефоны остальных молчат. Это кадры, снятые перед началом восхождения группы. Поисковую операцию осложняют метеоусловия.

На горе плохая видимость, в регионе морозно и продолжается снегопад. Кроме того, маршрут туристов не был согласован с МЧС. С улучшением погоды спасатели и волонтеры продолжат активные поиски.