В Петербурге открылась масштабная выставка, посвященная династии Бенуа

Настоящая энциклопедия Серебряного века - более 600 произведений искусства из десятков музеев и частных собраний. Масштабная выставка, посвящённая династии Бенуа и их творческому окружению, открылась в Санкт-Петербурге. В экспозиции - работы Лансере и Серебряковой, Сомова и Репина, Маковского и Айвазовского. А в центре внимания - богатейшее наследие Александра Бенуа.

Так ли сейчас важно, а что же имел в виду автор, если поиск ответов уже искусство? Перелистывая страницы знаменитой "Азбуки" Александра Бенуа, кураторы выставки знакомят с наследием целой творческой династии. Гениальный художник, историк, музейный новатор. У него и не было другого пути. Александр Бенуа вырос в семье, где искусством буквально дышали - в окружении картин и разговоров о вечном. Отец - главный архитектор Петергофа, мать - дочь итальянского зодчего Альберта Кавоса. Талантливые братья, племянники Лансере и Зинаида Серебрякова - первая русская женщина, вошедшая в историю живописи.

"Выставка построена по принципу транспарентности, то есть у нас перетекают смыслы и происходит диалог самых разнообразных произведений через их художественное высказывание, через композицию, через диалог света, цвета, формы. И таким образом мы погружаемся в такой чудесный мир, сказочный мир детства", - рассказала Елизавета Павлычева, куратор выставки, руководитель отдела выставочных проектов Центрального выставочного зала "Манеж".

Он сбегал с уроков Академии художеств в Эрмитаж, в юности восхищался Версалем, а в спорах с Бакстом, Репиным и Дягилевым родилось художественное объединение "Мир искусства" - колыбель русского авангарда.

"Это был уникальный многогранный человек. Он руководил картинной галереей Эрмитажа, он возглавлял несколько театров, он был художественным руководителем знаменитых дягилевских сезонов. Вообще оценить его вклад в развитие искусства России невозможно", - рассказала Анна Ялова, директор Центрального выставочного зала "Манеж".

Искусство ради искусства. 600 экспонатов в уникальном выставочном пространстве. От азбуки, по которой учили алфавит дети императора Николая II и рыцарей из Эрмитажа, до шедевра Константина Маковского. Пронизанные языческим мистицизмом "Русалки" вдохновили Александра Бенуа на иллюстрацию буквы "Л" (ЭЛЬ)- лес. И зловещий призрак "Пиковой дамы" -иллюстрации к повести Пушкина.

Здесь не жалеют визуальных образов. Ведь о том, что искусство должно быть волшебством, преображением, говорил сам Александр Бенуа. Жизнь - монотонное повторение неприглядных форм. И только творчество может создать идеальный мир.

Инсталляции на грани театральности. Как любил сам Александр Бенуа, избегавший всего банального. Зеркальный лабиринт погружает зрителей в закулисье мировых сцен. Создавая эскизы декораций и костюмов, художник изменил облик театра, превращая подмостки в сказку. Постановкам в его оформлении рукоплескал Париж, а поэт и художник Жак Кокто рыдал в гардеробе. И только мрачные наброски к "Спящей красавице" не вдохновили Дягилева – "Это же Чайковский, а не похороны" - негодовал создатель "Русских сезонов". И здесь же его рабочий кабинет.

"Мы старались сделать метафизический образ, метафору кабинета, которая одновременно предстает и домашней студией, рисовальной Александром Бенуа, и местом, где он писал дома на работе, одновременно это и кабинет в Эрмитаже, это и театральные студии, театральные кабинеты в БДТ, в МХАТе, в Мариинском театре", - рассказал Евгений Дединкин, куратор выставки.

Одним из первых после революции вошел в Зимний дворец и создал лучший путеводитель по Эрмитажу, пополняя коллекцию из частных собраний. Уже в эмиграции Александр Бенуа скупал у букинистов все изображения Петербурга. И в серии "Воспоминания" он пишет виды города на Неве, даже ностальгию превращая в искусство.