В Москве прошел финал "Гран-При лиги боевого самбо"

Одно из самых ярких спортивных событий уходящего сезона. В Москве прошёл финал международных соревнований "Гран-При лиги боевого самбо". В столицу России съехались спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и даже Камеруна.

Среди участников были чемпионы мира, Европы и Азии, заслуженные мастера спорта и лидеры национальных сборных. Всего прошло семь поединков, российские бойцы смогли завоевать четыре золотых медали.

Как отметили организаторы, лига боевого самбо продолжит своё развитие, расширяя географию участников и укрепляя позиции единоборства на международной спортивной арене.