Предводитель киевского режима Владимир Зеленский предложил отказаться от курса Украины на вступление в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Об этом рассказали информированные источники после переговоров США и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта.

Как утверждают собеседники Financial Times, Зеленский требует предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Договора о НАТО, подразумевающие коллективную безопасность.

Уточняется, что киевский режим требует гарантий безопасности не только от Соединенных Штатов, но и от своих европейских партнеров и других стран.

Ранее глава итальянского кабмина Джорджа Мелони предлагала дать Украине гарантии безопасности без приема в Североатлантический альянс, обязав членов НАТО в течение суток согласовать военную поддержку киевского режима, если Россия возобновит боевые действия.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что любая страна должна иметь гарантии безопасности, но это не связано с обменом территории — Москва никогда не обсуждала гарантии безопасности Украины в обмен на территории.