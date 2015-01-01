Не дожил две недели до 85-летия: Левона Оганезова похоронят на кладбище в Нью-Йорке

В США в возрасте 84 лет умер композитор Левон Оганезов 13 декабря. Он не дожил до юбилея всего две недели.

Народный артист РФ скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Похоронят Оганезова 16 декабря в Нью-Йорке, на кладбище Кенсико, недалеко от могилы Сергея Рахманинова.

Левон Оганезов работал с Иосифом Кобзоном, Владимиром Винокуром и Ларисой Голубкиной. Но известен он не только как композитор. Оганезов сыграл в фильмах "Певучая Россия", "След дождя", "Продается дача", "Бульварное кольцо", "Анна Герман. Дом любви и солнца", "Тайны кино". Также он был соведущим телевизионных программ "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля", "Жизнь прекрасна".

Левон Оганезов в эфире передачи "Мой герой" на телеканале ТВЦ в 2015 году рассказал, как он в юном возрасте сыграл на рояле перед Иосифом Сталиным. Композитор поделился историями своей семьи, которая была очень музыкальной, несмотря на то, что музыкантов в ней не было.