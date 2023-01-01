Россиянам рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — в возрасте 64 и 59 лет соответственно). Об этом рассказала в понедельник, 15 декабря, эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Специалист напомнила в интервью агентству "Прайм", что 2026 год – последний в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста. В дальнейшем выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин – в 65 лет, для женщин – в 60 лет.

Подольская также отметила, что россияне вправе отказаться от выхода на пенсию по достижении указанного возраста — это дает право на премиальные коэффициенты повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов. В частности, за первый год отложенной пенсии размер фиксированной выплаты увеличивается на 5,6%, а стоимость ИПК повышается на 7%.

Ранее профессор Александр Сафонов рассказал, почему никто не вышел на пенсию по старости в 2025 году. Эксперт пояснил, что это сопряжено с графиком перехода к новому пенсионному возрасту. С 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, поэтому выход на пенсию осуществляется в 2024, 2026 и 2028 годах, затрагивая женщин 1966-1968 годов рождения и мужчин 1961-1963 годов рождения.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что государство должно гарантировать выплату пенсий в полном объеме, а также их рост темпами не ниже инфляции. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.