Число обращений на Прямую линию с Путиным превысило 1,3 миллиона

На Прямую линию с российским президентом Владимиром Путиным подано уже более 1,3 миллиона обращений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нейросети Сбербанка GigaChat.

Как отмечается, лидируют темы, посвященные соцполитике, жилью и инфраструктуре.

Напомним, передача "Итоги года" с Владимиром Путиным начнется в полдень 19 декабря. Президент ответит на вопросы обычных граждан, а также представителей СМИ.

Как отмечали в Кремле, интерес к предстоящей большой пресс-конференции Путина большой. При подготовке передачи пока не зафиксировано появление ложных колл-центров, хотя такие случаи были в прошлом году.