Студентку заманили в "психологический театр" и лишили 150 млн рублей

В Москве студентка отдала мошенникам украшения на 150 миллионов рублей.

Задержаны четыре человека, которые разыграли "психологический театр" под видом правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полиция выяснила, что девушке рассказали о якобы взломе аккаунта на госуслугах, а от ее имени финансируется противоправная деятельность. Затем мошенники убедили студентку принять участие в "спецоперации" по поимке преступников. Девушка продемонстрировала на камеру ценные вещи, которые принадлежали матери.

Злоумышленники убедили ее собрать дорогие украшения и передать их для "последующей декларации". Студентка отвезла драгоценности по указанному адресу в Подмосковье и передала незнакомому человеку, сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Узнав о случившемся, мать девушки обратилась в полицию. Злоумышленников оперативно задержали. Украшения нашли в Ярославле. Сейчас полиция проверяет фигурантов дела на причастность к другим аналогичным преступлениям.