Задержаны 10 россиян в пяти регионах по делам о диверсии и теракте

Сотрудники правоохранительных органов задержали десять россиян в пяти регионах России, которые по заданию украинских спецслужб поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетики и транспорта.

Как уточнили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ), задержания прошли в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.

Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и диверсии, а также о покушении на их совершение. Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области агент украинских спецслужб с позывным "Луфи" готовила диверсии и теракты в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, а также военнослужащих Министерства обороны России.

Также разоблачен житель Волгограда, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Мужчине, который ездил по городу под видом курьера, было приказано оборудовать модуль навигации для ударных беспилотников противника.