Членство Украины в НАТО больше не обсуждается, а экспроприировать российские активы не получается из-за позиции Бельгии. Об этом с прискорбием сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Краткая протокольная сьемка для прессы. Более пяти часов переговоров за закрытыми дверями. И скупое резюме американской стороны.

"Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром", - заявил Стив Уиткофф, спецпосланник президента США.

Мирный план Трампа изначально состоял из 28 позиций. Какие именно пункты из него изъяли, доподлинно неизвестно. Давить на Зеленского из Вашингтона в Берлин прибыли отнюдь не лояльные киевскому режиму спецпосланник хозяина Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа бизнесмен Джаред Кушнер. На встрече присутствовал и командующий вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич.

Участие американского генерала белорусского происхождения изначально не анонсировалось. Предполагается, что его роль - проговорить варианты безопасности, которые могут быть предложены Украине после того, как ее представители подпишут мирный план Трампа. Зеленский выставил на торги отказ от вступления в НАТО. Как будто присоединение к альянсу было уже решенным вопросом.

"Готовность Зеленского отказаться от вступления в НАТО - это важный шаг. Россия еще с 90-х годов выступала против расширения альянса. И особенно резко она возражала против намерений блока принять в свои ряды Украину. Но это нельзя назвать прорывом в мирных переговорах и поворотным моментом. Потому что есть вопросы, по которым стороны далеки друг от друга. Например, территориальные", - рассказал Чарльз Купчан, профессор международных отношений в Школе внешней службы и отделе правительства Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Вероятнее всего, заявление режима об отказе от мечты о НАТО, так же, как и готовность провести выборы, имитация игры в поддавки. Трамп со своими миротворческими усилиями только путается под ногами у европейских реваншистов. И нужно усыпить его бдительность.

В сегодняшней германской пропаганде дело Геббельса живет. И тезис "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят" снова - главное оружие немецких медиа. Граждане не должны роптать на то, что их обобрали до нитки ради бессмысленной и бесперспективной войны. Их убеждают в том, что Москва проигрывает, а у старушки Европы есть еще порох в пороховницах. Особенно усердствуют в отработке своих 30 евроцентов те, кто сбежал из нашей страны в поисках миски посытнее. Они активно пропагандировали необходимость развала России. Фантазировали о победе ВСУ. Теперь - прямо из Киева - в эфире западных медиа пытаются натравить на Москву европейскую армию.

Все, что Трамп думает о потугах Европы что-то решать, наглядно продемонстрировали его представители в Берлине. Канцлера Мерца удалили из-за стола практически сразу после протокольной сьемки. Wall Street Journal пишет: непростые переговоры и без того напоминали скорее перетягивание каната. Американская сторона на полумеры по мирному соглашению не согласна. Требует быстрого принятия решений и территориальных уступок со стороны Киева.