ЕС согласился на гарантии безопасности Украине за отказ от членства в НАТО

Если членство Украины в НАТО больше не обсуждается, нужно обдумать вопрос предоставления стране гарантий безопасности. Такое заявление сделала в понедельник, 15 декабря, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Глава евродипломатии отреагировала на публикации средств массовой информации о том, что киевский режим согласен отказаться от притязаний на членство в альянсе, если получит взамен весомые гарантии безопасности и от США, и от Европы, и от других государств.

Как отметила Каллас, "раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу".

По мнению европейской чиновницы, "это должны быть реальные войска, реальные военные возможности", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна ничего не имеет против предоставления Западом гарантий безопасности Украине. Однако в таком случае будет логично и справедливо, если аналогичные гарантии будут даны и Российской Федерации, указывал глава государства.

Однако Россия не приемлет идею появления натовских военных на Украине под видом миротворцев, предупреждали российские власти. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила: Москва не раз отмечала, что это чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями.