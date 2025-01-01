ЦБ потребовал у Euroclear более 18 трлн рублей

Центробанк подал в суд на международный клиринговый центр Euroclear из-за замороженных активов.

Сумма иска составляет свыше 18,1 триллиона рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. Заявление было принято к рассмотрению судебным органом 12 декабря 2025 года.

Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств и стоимости заблокированных ценных бумаг, а также упущенной выгоды.

После начала военной спецоперации Российские активы, хранящиеся в Европе, были заморожены после начала СВО. Большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Общая сумма замороженных активов — примерно 210 миллиарда евро. Запад намерен передать эти деньги на поддержку Украины. Но при этом члены Евросоюза никак не могут согласовать конфискацию российских активов — категорически против выступает Бельгия, которая боится, что по завершении украинского конфликта именно ей придется возмещать экспроприированные средства.