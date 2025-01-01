Россиян ждет самый короткий световой день в году

Зимнее солнцестояние в 2025 году приходится на воскресенье, 21 декабря, 18:04 по московскому времени. Об этом рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Как напомнила специалист, прохождение Земли через точку зимнего солнцестояния означает, что в северном полушарии наступит самый короткий световой день в году — всего 7 часов 1 минута. После этого световой день начнет увеличиваться.

Одновременно в Южном полушарии произойдет летнее солнцестояние — самый длинный световой день в году, цитирует Евгению Кравченко агентство городских новостей "Москва".

Ранее ученые предупредили, что в канун Рождества (6 января) 2006 года Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образовав своеобразную Вифлеемскую звезду. Тогда же в окрестностях Солнца должен появиться Меркурий. Апофеозом "солнечного парада планет" станет практически ровная ромбовидная конфигурация.

В ночь на 5 декабря последнее в уходящем 2025 году суперлуние было видно во многих регионах мира — от Европы и Азии до Латинской Америки. Декабрьская "Холодная Луна" постепенно меняла цвет — от огненно-красного до молочного и серебристо-белого.