Юрист назвал три правила, которые могут спасти от "схемы Долиной"

Скандал вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной напугал многих россиян — люди боятся заключать сделки на вторичной рынке жилой недвижимости, переживая, что могут оказаться на месте незадачливой покупательницы и лишиться и денег, и недвижимости.

Адвокат Андрей Алешкин рассказал в интервью aif.ru, что снизить риск подобных неприятностей поможет соблюдение нескольких правил, хотя это и не гарантирует стопроцентную защиту.

Прежде всего юрист порекомендовал проводить сделку с оценкой приобретаемой недвижимости, чтобы убедиться, что заявленная продавцом цена не занижена и является рыночной.

Наряду с этим Алешин призвал проверить наличие у продавца квартиры родственников, которые зарегистрированы на этой жилплощали или имеют права на нее по другим основаниям, а значит, могут в будущем оспорить сделку купли-продажи.

Наконец, важно выяснить, в каком материальном положении находится продавец и нет ли признаков, намекающих на его скорое банкротство — в этом случае сделка может быть отменена.

При покупке квартиры важно осуществлять оплату в безналичной форме, чтобы банк при необходимости подтвердил факт перевода средств и реальность сделки, отметил адвокат.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили, что в Северной столице прекратил квартирный спор по "схеме Долиной". Продавец и покупатель пришли к мировому соглашению — впервые после громкого скандала из-за жилья известной певицы, за которым последовало множество аналогичных тяжб среди простых граждан.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила небанальный взгляд на ситуацию вокруг квартиры Долиной. Чиновница предположила, что недружественные страны могут использовать эту ситуацию и шумиху вокруг нее, чтобы создать конфликты в российском обществе, поскольку задета одна из самых чувствительных для россиян тем.