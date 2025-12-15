Школьник напал с ножом на учителя в Петербурге из-за оценки

В Санкт-Петербурге школьник напал с ножом на учителя.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города в школе №191. 15-летний подросток пришел к 7:15 утра в школу исправить контрольную работу по математике. Он ударил ножом 29-летнего педагога из-за плохой оценки, когда отвернулась к нему спиной.

Учительницу госпитализировали. Мальчик после нападения попытался совершить суицид, но вовремя предотвратили сотрудники полиции. Сейчас он тоже в больнице.

Мама напавшего школьника работает в той же школе преподавателем истории. Она же попросила коллегу дополнительно позаниматься с ее ребенком, пишет портал 78.ru.

На месте работают следователи. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего и информацию о нападении.