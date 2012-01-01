Панк-группа Pussy Riot* признана экстремистской и запрещена в России

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании экстремистской и запрете в России панк-группы Pussy Riot*. Об этом стало известно в понедельник, 15 декабря.

Как сообщает "Интерфакс", суд счел необходимым удовлетворить исковые требования заместителя генерального прокурора.

Этому предшествовал заочный приговор в отношении пятерых участниц группы — они получили от восьми до 13 лет колонии по обвинению в распространении фейков о российских Вооруженных силах.

В 2012 году участницы Pussy Riot* устроили хулиганскую выходу в храме Христа Спасителя, которую назвали "панк-молебном".

После этого на Всемирном русском народном соборе подчеркнули, что действия диффамационного характера в отношении Русской православной церкви должны квалифицироваться как "одна из форм русофобии и культуроцида русского народа".

* организация, признанная экстремистской и запрещенная в России