Дмитриев рассказал, как Европа заплатит за ошибку с российскими активами

Охваченные паникой бюрократы Европейского союза продолжают допускать ошибки, но безнаказанными они не останутся. Об этом предупредил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отреагировал в социальных сетях на объявление Еврокомиссии о бессрочной заморозке российских активов, заблокированных ранее под предлогом санкций. Эксперт отметил, что европейцы "знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно — это подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех".

Россия выиграет в суде, подав иск в связи с незаконными действиями против российских активов, и вернет свои средства, при этом "гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают", цитирует заявление Дмитриева РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что действие бессрочной заморозки российских активов в Европе сохранится до тех пор, пока не будут обеспечены выплаты Украине со стороны России. При этом на европейской повестке, по словам политика, стоит вопрос обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы.

Далеко не все в Европе согласны с этим решением. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что нелегальные действия ЕС с российскими активами станут объявлением войны. Он напомнил, что изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих другой стране, еще никогда в истории не оставалось без ответа.