На точке сбора группа не появилась: что известно о пропавших в Пермском крае туристах

В Пермском крае идут поиски пропавших туристов, которые уже вторые сутки не выходят на связь. Привлечено более 100 человек. Это спасатели МЧС и волонтёры. Предполагаемый маршрут пропавшей в горах группы также изучают следователи. Возбуждено уголовное дело. В субботу 15 мужчин отправились на снегоходах к вершине Ослянка, однако только двое из них вернулись на базу отдыха.

Голосовое сообщение о пропаже туристов пришло на телефон волонтеров в воскресенье. Двое из 15 участников снежного путешествия решили ждать на базе. Но остальные туда пока не вернулись.

То, что видимость и погодные условия опасные, они понимали. Но решили отправиться в путь. Снегоходы, спецснаряжение. По словам родственников, в группе были как любители, так и опытные спортсмены. Казалось бы, должны соблюдать меры предосторожности. Но на точке сбора - в поселке Средняя Усьва – группа не появилась, говорят в МЧС. Да и маршрут свой тоже не зарегистрировали.

Это видео один участников экспедиции отправил своей знакомой в тот самый день, когда связь с другими туристами пропала. Как утверждает девушка, ее друга в списках "пропавших" нет. Но на звонки он, как и остальные, не отвечает.

Ослянка – самая высокая гора Среднего Урала. 1119 метров. У подножия – более 60 квадратных километров тайги. Эти кадры выкладывают в соцсетях другие путешественники, которые были в выходные недалеко от пропавшей группы. Маршрут сложный. На кадрах видно, как транспорт буквально утопает в снегу.

"В зоне поисков задействованы сотрудники МЧС России, областные спасатели. К поисково-спасательной операции присоединился 21 доброволец на снегоходах. Подножия горы Ослянка разбиты на сектора", - сообщил Денис Говоров, заместитель начальника главного управления МЧС России оп Пермскому краю.

Сильный ветер и снегопад не позволяют использовать авиацию, говорят специалисты. Поэтому прямо с вершины запустят беспилотник с тепловизором. На место его доставят на снегоходах. Поисковая операция назначена на завтра.