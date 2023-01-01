Секретарь генсовета "Единой России" доложил Путину об итогах работы

Владимир Путин принял сегодня в Кремле секретаря генсовета "Единой России". Владимир Якушев доложил президенту об итогах работы и первоочередных задачах.
Партия неуклонно отрабатывает поручения, полученные от главы государства год назад, всемерно содействует реализации национальных проектов. Развивается волонтёрское движение. 140 тысяч тонн гуманитарной помощи направлены в Белгородскую и Курскую области.
Приоритетом остаётся поддержка и привлечение к избирательной кампании участников специальной военной операции. Только в этом году 890 из них получили мандаты по итогам Единого дня голосования.
Якушев: При этом хотел бы отметить, что законодательные инициативы, которые вносятся по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, голосуются практически единогласно. То есть там у нас партийной дискуссии, как правило, нет.
Путин: Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле.
Якушев: Это уже чувствуется, Владимир Владимирович, потому что первые участники специальной военной операции уже пришли в наши законодательные собрания на местах в 2023 году. И уже видно, что ребята активно влились в эту работу и действительно реально помогают. Мы это сегодня видим и чувствуем.