Секретарь генсовета "Единой России" доложил Путину об итогах работы

Владимир Путин принял сегодня в Кремле секретаря генсовета "Единой России". Владимир Якушев доложил президенту об итогах работы и первоочередных задачах.

Партия неуклонно отрабатывает поручения, полученные от главы государства год назад, всемерно содействует реализации национальных проектов. Развивается волонтёрское движение. 140 тысяч тонн гуманитарной помощи направлены в Белгородскую и Курскую области.

Приоритетом остаётся поддержка и привлечение к избирательной кампании участников специальной военной операции. Только в этом году 890 из них получили мандаты по итогам Единого дня голосования.