Мишустин и Собянин посетили новый центр подготовки кадров для машиностроения

Новый центр подготовки кадров для машиностроения в Москве сегодня посетили мэр Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Площадь инновационного комплекса более трёх тысяч квадратных метров. Там расположены лаборатории и мастерские со всем необходимым оборудованием полностью отечественного производства. Проходить подготовку смогут более полутора тысяч человек в год.

Уже в нынешнем учебном году заниматься будут студенты шести столичных колледжей. Они освоят востребованные специальности и получат дополнительные навыки. Центр размещён на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Где также находятся множество промышленных предприятий, которые заинтересованы в новых квалифицированных кадрах.