Мишустин и Собянин посетили новый центр подготовки кадров для машиностроения

Новый центр подготовки кадров для машиностроения в Москве сегодня посетили мэр Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин.
Площадь инновационного комплекса более трёх тысяч квадратных метров. Там расположены лаборатории и мастерские со всем необходимым оборудованием полностью отечественного производства. Проходить подготовку смогут более полутора тысяч человек в год.
Уже в нынешнем учебном году заниматься будут студенты шести столичных колледжей. Они освоят востребованные специальности и получат дополнительные навыки. Центр размещён на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Где также находятся множество промышленных предприятий, которые заинтересованы в новых квалифицированных кадрах.
Собянин: Это последний центр подготовки специалистов в области машиностроения. Четвёртый центр - те центры не узкоспециализированы, больше там на промышленность, но везде есть машиностроение. Это специализированный центр чисто по машиностроению, который нам закрывает полностью потребность в подготовке именно машиностроительных специальностей технологии машиностроения. И оснащённый российским оборудованием, российскими станками, что очень важно.
Мишустин: Станки все посмотрел, все российские станки.
Собянин: Да, это очень важно.