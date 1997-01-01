Матвиенко приняла участие в благотворительном проекте "Ёлка желаний"

Новогоднее чудо обязательно случится - мечты детей будут исполнены. Уверенность в этом выразила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации приняла участие в общероссийском благотворительном проекте "Ёлка желаний".

В здании верхней палаты парламента она сняла с ёлки шарики с новогодними мечтами детей с особенностями развития, членов многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Спикер пообещала - в ближайшие дни все сенаторы сделают то же самое.

"Я хотела бы обратиться к сенаторам, чтобы все подошли к своему участию не формально. Ведь эти ребята, дети, они часто не с простой, очень сложной судьбой. Надо обязательно будет встретиться с родителями, поговорить, какие проблемы есть в семье, в чём ещё нужна помощь и, безусловно, её оказать", - отметила Валентина Матвиенко.