В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Москва прошла пик заболеваемости ОРВИ и гриппа. По данным Департамента здравоохранения столицы, горожане стали болеть опасными вирусами на 12 процентов реже, чем ещё неделю назад

В этом году сезон традиционных для осени инфекций начался раньше обычного, первые случаи благодаря постоянному мониторингу зафиксировали в октябре. Всем горожанам была оказана своевременная помощь. Однако тех, которым потребовалась госпитализация, оказалось в два с половиной раза меньше, чем ещё 2 года назад - именно тогда у нас циркулировал так называемый гонконгский грипп. Его штамм мы наблюдаем и сейчас. Распознать его можно только в лабораторных условиях, поэтому с обращением к врачу лучше не медлить.

"Что должно настораживать: когда высокая лихорадка, выше 38 градусов, и она плохо подается купированию жаропонижающими средствами, второе - если друг появился кашель, или кашель с обильной жёлтой гнойной мокротой, тогда точно нужно обратиться к врачу", - отметил Андрей Комаров, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы.