В столице появятся "больницы будущего"

В Москве строятся "больницы будущего", где будет применяться совершенно новый подход к лечению и диагностики заболеваний. Об этом сегодня рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Московские власти постоянно анализируют мировые тренды в области оказания медпомощи, в частности, междисциплинарный подход, где команды работают как в экстренном, так и плановом формате. А также проводится большая научная работа. Первой такой клиникой в Москве станет городская онкологическая больница №62 в Сколкове. Её строительство уже завершается.