В столице появятся "больницы будущего"

В Москве строятся "больницы будущего", где будет применяться совершенно новый подход к лечению и диагностики заболеваний. Об этом сегодня рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Московские власти постоянно анализируют мировые тренды в области оказания медпомощи, в частности, междисциплинарный подход, где команды работают как в экстренном, так и плановом формате. А также проводится большая научная работа. Первой такой клиникой в Москве станет городская онкологическая больница №62 в Сколкове. Её строительство уже завершается.
"В этих больницах будет сконцентрированы лучшие специалисты, лучшие технологии, лучшие стандарты и то, что для обыкновенной больницы будет в исключительном случае - редкие сложные заболевания здесь поставлены на поток. Это совершенно другая экспертиза. Что еще важно, мы, конечно, хотим заглядывать в будущее и все процессы, которые проходят в жизни больницы, пытаться сделать так, как они будут выглядеть через пять, десять, 15 лет", - отметила Ракова.