В Московском зоопарке открылась всероссийская экоёлка

В Московском зоопарке сегодня торжественно открылась всероссийская экоёлка. Её посетителями стали юные финалисты премии "Экология - дело каждого".

Новогоднее дерево нарядили игрушками, сделанными из вторсырья. Украшения прислали из разных уголков страны, подарив неперерабатываемым материалам новую жизнь в наступающем году.

Участников экоёлки ждал специальный квест, конкурсы и представления. А также занимательная экскурсия по зоопарку. Там детям рассказали о том, как спасают популяции редких животных.