В Московском зоопарке открылась всероссийская экоёлка

В Московском зоопарке сегодня торжественно открылась всероссийская экоёлка. Её посетителями стали юные финалисты премии "Экология - дело каждого".
Новогоднее дерево нарядили игрушками, сделанными из вторсырья. Украшения прислали из разных уголков страны, подарив неперерабатываемым материалам новую жизнь в наступающем году.
Участников экоёлки ждал специальный квест, конкурсы и представления. А также занимательная экскурсия по зоопарку. Там детям рассказали о том, как спасают популяции редких животных.