Новая клиника сети "Медси" появилась в Павлово Подворье

В Подмосковье открылась новая частная клиника "Медси". Это уже четвёртая такая больница сети, созданная в партнёрстве с группой АФК "Система". В год здесь смогут оказывать помощь 112 тысячам пациентов. Каждому готовы обеспечить индивидуальный подход.

Торжественное перерезание ленты – старт для новой клиники сети "Медси" в Павлово Подворье, где собран полный спектр самого современного диагностического оборудования. Прием здесь ведут высококвалифицированные специалисты.

"Эта клиника уже четвёртая наша клиника в партнёрстве с группой кампании Медси. Такой клиники премиального сегмента и расширенного и медицинского функционала как раз здесь не хватало. В клинике будет работать отделение компьютерной томографии, отделение магниторезонансной томографии, рентген", - рассказал Кирилл Маринченко, генеральный директор клиники "Медси" в Павлово Подворье.

Ее мощность позволит принимать около 112 тысяч пациентов в год и обеспечить каждому индивидуальный подход. Крупнейшая федеральная сеть частных клиник, входящая в группу АФК "Система", вот уже шесть лет подряд лидирует в рейтинге 20 крупнейших медицинских компаний России.

"Более 10 тысяч квадратных метров новой площади медицинской мы открыли в этом году. У нас есть много клиник, которые становятся больше и удобнее для наших пациентов. Поэтому это последовательная реализация нашей стратегии - расширение пространства здоровья. И мы увеличиваем своё присутствие как в офлайне, так и в онлайне. Мы закрываем вопросы ментального здоровья, вопросы нутрициологии, питания, хорошего сна, красоты и все это можно решить в пространстве здоровья "Медси", - отметил Андрей Соколов, президент ГК "Медси".

Внутри клиники - терапия, педиатрия, кардиология, хирургия. Всё для того, чтобы лучшая медицина была в шаговой доступности для пациентов.