В Пушкинском музее можно увидеть "Прекрасных чудовищ"

Усы, лапы, хвост и рог. На Волхонке настал час "Прекрасных чудовищ". Долгое время они дремали в запасниках музея, чтобы наконец-то увидеть свет и ответить на многие вопросы. Например, кто знал в средневековой Европе, как выглядят носороги или слоны? Практически – никто. А заказы поступали.

Художникам ничего не оставалось, как домысливать их черты. В ход шло всё: слухи, легенды, мифы, предания и описания. В результате в большинстве случаев рождались не реальные звери, а фантастические герои. Знаменитый "Носорог" Дюрера даже стал каноническим. Хотя у него серьёзные проблемы.

"Дюрер допридумывает фантастическое животное. Мощная кожа ему кажется панцирем, которым обязательно должен быть покрыт носорог. Ноги его - в чешуе. У него появляются лишние рога", - рассказала Александра Данилова, заведующая отделом нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Многие работы публика увидит впервые. Тем ценнее новый взгляд на творчество признанных мастеров: Джованни Баттисты Пиранези, Фабрицио Клеричи, Генриха Штруба.

Еще одно открытие для непосвященных - это "кабинеты редкостей". После Средневековья их стали называть кунсткамерами, выставляя перед ошеломленной публикой животных из разных стран. А в 16-17-м веках они спокойно соседствовали с произведениями искусства, привлекая всё новых и новых посетителей.

Миссия была не только развлечь, но и просветить. Рядом со странным крокодилом - веселый страус. Да, он похож - с другой птицей не перепутаешь. А железный ключ в клюве и подкова в ногах не случайность. В те времена о рационе экзотических созданий было странное представление.

Импровизации на заданную кураторами тему современных художников - Гари Хилла, Дмитрия Плавинского, Фабрицио Клеричи, Генриха Штруба - тоже весьма любопытны. Во-первых, это талантливый парафраз на работу средневековых мастеров. Во-вторых, чудовищ и сегодня хватает. Причем, многие из них прекрасны.