"Репетицию оркестра" представили в Ленкоме

В Ленкоме устроили "Репетицию оркестра". В театре вдохновились творчеством сразу двух гениев минувшего века: худрука Марка Захарова и режиссёра Федерико Феллини.

Оркестр здесь - метафора общества, где нет больших и маленьких партий. Для создания единой гармонии важен каждый инструмент. А музыка - самостоятельный участник действия. Как и в любой саунд-драме. Знакомые мелодии изящно переплетаются с композициями, созданными специально для нового спектакля. Худрук Владимир Панков - для него это первая премьера в Ленкоме в таком статусе - занял в постановке всю труппу.