В Совфеде отвергли идею сократить рабочий день до шести часов

Предложение ввести в России шестичасовой рабочий день вместо восьмичасового не имеет никакого экономического обоснования. На это указал член Совета Федерации Андрей Клишас.

Как заявил сенатор в эфире радио Sputnik, авторы этой инициативы фактически "предложили не сократить рабочий день до шести часов, а усилить эксплуатацию наемных работников, просто довести эту эксплуатацию до нечеловеческого состояния, заставить людей за шесть часов делать то, что они должны были (сделать) за восемь часов".

Поскольку это "не сокращение рабочего времени, а попытка просто из людей выдавить все соки", российские власти не поддержат "подобного рода популистские откровенные инициативы", резюмировал политик.

Ранее депутат Государственной думы Сардана Авксентьева предположила, что россиянки охотнее начнут рожать, если будут меньше работать. В связи с этим она предложила ввести четырехдневную рабочую неделю, предварительно изучив экономическую состоятельность такого шага.

Однако глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что ожидать введения четырехдневки на федеральном уровне в России не стоит. Поскольку несколько отраслей в России испытывает дефицит в кадрах, в том числе в квалифицированных сотрудниках, пока не приходится говорить о сокращении продолжительности рабочей недели на целый день.