Москву припорошит снегом к Новому году

В Центральном федеральном округе и, в частности, в столичном регионе к Новому году будет лежать снежок — "пусть не очень высокий снежный покров, но радующий глаз". Такое обещание дал в понедельник, 15 декабря, метеоролог Александр Ильин.

Как рассказал эксперт в интервью "360.ru", уже сейчас большая часть Европейской России покрыта снегом, за исключением долинных районов Южного федерального и Северо-Кавказского округов. В отдельных регионах "сугробов уже намело столько, что, извините, нужно ждать весны".

Москве пока не приходится рассчитывать на сугробы. Однако 31 декабря и 1 января ожидается легкий мороз — до минус пяти градусов, а также небольшие осадки в виде снега. Ильин пообещал, что столицу "припорошит" и "пока в прогнозе рассчитывается небольшой снежок".

Между тем ночь на 15 декабря в столичном регионе оказалась наиболее морозной с начала зимы. Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что самая низкая температура традиционно зафиксирована на местном полюсе холода — в подмосковных Черустях, где столбики термометров упали до минус 11,8 градуса.

В Гидрометцентре подчеркивали, что пока о формировании постоянного снежного покрова речь пока не идет. Однако метеоролог Татьяна Позднякова отмечала, что "модели долгосрочных прогнозов погоды обнадеживают: в этом декабре москвичи без снега на Новый год не останутся".