Работа по поиску вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине продолжается — на данном этапе она ведется между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Об этом рассказал в понедельник, 15 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать публикации западных средств массовой информации и высказывания отдельных политиков о стремлении добиться значимого результата к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря.

Как отметил Песков, "можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина" то, что "он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям". При этом российский лидер "абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек".

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что не берется "говорить о каких-то сроках", поскольку "это было бы сейчас самым неблагодарным делом", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Александр Стубба заявил, что Европа, Соединенные Штаты и Украина стремятся достичь "какого-нибудь решения" в попытках урегулирования украинского конфликта до Рождества. Стубб выразил убежденность в том, что "мы находимся ближе к миру или конечному результату, чем когда-либо за последние четыре года". Слухи аналогичного содержания приходили из Соединенных Штатов.

При этом в Кремле подчеркивали, что пока нет и речи о возможности новогоднего перемирия. Прежде Россия объявляла рождественское прекращение огня, чтобы дать верующим возможность встретить праздник Рождества Христова. Однако украинские националисты срывали перемирие.