ВС России освободили населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области.

Село взяли бойцы группировки "Восток", сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

Взятие Песчаного создало плацдарм на западном берегу реки Гайчур, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Под контролем находится участок местности площадью более трех квадратных километров.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Варваровку в Запорожской области.