Вопрос о юридически обязывающем документе об отказе Украины от стремления вступить в НАТО — краеугольный камень переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом рассказал в понедельник, 15 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источники ранее рассказали, что киевский режим согласился отказаться от притязаний на членство в НАТО, но в обмен на внушительные гарантии безопасности. В Евросоюзе вслед за этим заявили, что "это должны быть реальные войска, реальные военные возможности".

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, вопрос внеблокового статуса Украины подлежит особому обсуждению на фоне остальных пунктов потенциального мирного договора, сообщает ТАСС.

Приближение "военной машины" НАТО вплотную к российским границам стало одним из оснований для начала специальной военной операции. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это было нарушением обещания о нерасширении альянса на восток. Представитель МИД России Мария Захарова также напомнила блоку про неджентльменское поведение и угрозы.

Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предупредил, что киевский режим, рассчитывающий на помощь своих западных спонсоров, рискует в ближайшее время столкнуться с неприятным сюрпризом.