Россия и Украина — единый народ, почти у каждого из нас есть друзья или родные, которые "остались на другой стороне". Об этом напомнила в понедельник, 15 декабря, российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала, что почти полгода ее аппарат вел диалога с украинской стороной, чтобы объединить семьи, разлученные из-за конфликта. Сторонам удалось наладить алгоритм взаимодействия, который позволял бы воссоединяться родным людям.

Ожидается, что 16 декабря с территории Украины в России будут возвращены 15 россиян, еще 15 человек вернутся к близким на Украину. Татьяна Москалькова также рассказала, что обсудит с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом взаимное посещение пленных и передачу им писем и посылок, сообщает ТАСС.

Ранее киевский режим цинично обвинял Россию в похищениях детей. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский подчеркивал, что это вранье — на самом деле российские военные, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов. Теперь наши социальные работники занимаются их возвращением.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркивала, что "здесь не должно быть никакой политики", поскольку "нет проблем, чтобы сделать все, чтобы ребенок попал в семью". Российские власти и компетентные органы не прекращают работу по возвращению детей в семьи.