Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Овны
В финансовых вопросах сегодня царит туман. Не подписывайте документы и договоры, не разобравшись, что там написано мелким шрифтом - деньги требуют внимательности.
Тельцы
В партнерских отношениях сегодня легко принять желаемое за действительное, а подозрения – за реальность. Отложите важные разговоры и решения на пару дней.
Близнецы
Будьте осторожны с лекарствами, четко следуйте инструкциям. То, что вам сегодня обещают на работе, может никогда не воплотиться, так что не спешите верить.
Раки
Шопинг может обернуться разочарованием - вещь окажется не такой, какой казалась в магазине. Будьте внимательны сегодня, чтобы не потратиться на ерунду.
Львы
Не начинайте ремонт и не покупайте технику - высок риск обмана. Через несколько дней звезды наведут резкость, и вы сможете легко отличить подлинник от подделки.
Девы
Поездки могут пойти не по плану, а переговоры - увязнуть в недомолвках: люди говорят одно, а думают другое. Сегодня лучше молчать и наблюдать, так безопаснее.
Весы
Не давайте деньги в долг и сами не берите, проверяйте чеки - где-то может затаиться ошибка или обман. Нежелательно подписывать договоры, делать крупные покупки.
Скорпионы
Сегодня завеса между мирами тоньше обычного – Черная Луна в вашем знаке очень сильна. Читайте между строк, доверяйте интуиции, но обязательно проверяйте факты.
Стрельцы
Уединение полезно, но не увлекайтесь самокопанием — так можно потерять связь с реальностью. Не пытайтесь также узнать чужие секреты — правда окажется жесткой.
Козероги
Будьте осторожны, за приятными словами сегодня может скрываться манипуляция. Новые знакомства обманчивы - люди не те, за кого себя выдают.
Водолеи
В карьере и бизнесе легко стать жертвой чужих иллюзий или своих амбиций. Не подписывайте контракты, не начинайте новые проекты - слишком много тумана.
Рыбы
Сегодня реальность играет с нами в прятки. Будьте бдительны, доверяйте интуиции, но не забывайте о здравом смысле: скоро туман рассеется - и вы узнаете правду.