Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

В финансовых вопросах сегодня царит туман. Не подписывайте документы и договоры, не разобравшись, что там написано мелким шрифтом - деньги требуют внимательности.

Тельцы

В партнерских отношениях сегодня легко принять желаемое за действительное, а подозрения – за реальность. Отложите важные разговоры и решения на пару дней.

Близнецы

Будьте осторожны с лекарствами, четко следуйте инструкциям. То, что вам сегодня обещают на работе, может никогда не воплотиться, так что не спешите верить.

Раки

Шопинг может обернуться разочарованием - вещь окажется не такой, какой казалась в магазине. Будьте внимательны сегодня, чтобы не потратиться на ерунду.

Львы

Не начинайте ремонт и не покупайте технику - высок риск обмана. Через несколько дней звезды наведут резкость, и вы сможете легко отличить подлинник от подделки.

Девы

Поездки могут пойти не по плану, а переговоры - увязнуть в недомолвках: люди говорят одно, а думают другое. Сегодня лучше молчать и наблюдать, так безопаснее.

Весы

Не давайте деньги в долг и сами не берите, проверяйте чеки - где-то может затаиться ошибка или обман. Нежелательно подписывать договоры, делать крупные покупки.

Скорпионы

Сегодня завеса между мирами тоньше обычного – Черная Луна в вашем знаке очень сильна. Читайте между строк, доверяйте интуиции, но обязательно проверяйте факты.

Стрельцы

Уединение полезно, но не увлекайтесь самокопанием — так можно потерять связь с реальностью. Не пытайтесь также узнать чужие секреты — правда окажется жесткой.

Козероги

Будьте осторожны, за приятными словами сегодня может скрываться манипуляция. Новые знакомства обманчивы - люди не те, за кого себя выдают.

Водолеи

В карьере и бизнесе легко стать жертвой чужих иллюзий или своих амбиций. Не подписывайте контракты, не начинайте новые проекты - слишком много тумана.

Рыбы

Сегодня реальность играет с нами в прятки. Будьте бдительны, доверяйте интуиции, но не забывайте о здравом смысле: скоро туман рассеется - и вы узнаете правду.