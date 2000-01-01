Первая встреча президента России Владимира Путина с возглавлявшим тогда Венесуэлу Уго Чавесом в 2000 году ознаменовалась забавным случаем. Об этом рассказал венесуэльский посол в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

Как пояснил дипломат, "это анекдот о том, как президент Чавес, видя президента Путина в ООН, отметил его спортивную форму и спросил: "Как у тебя с дзюдо?", на что российский лидер предложил продемонстрировать "немного дзюдо".

Посол Боливарианской Республики заявил, что в тот раз по просьбе Чавеса обошлось без спортивного поединка, зато "именно на той встрече в 2000 году в ООН был обозначен путь, который тогда казался будущим" (цитаты по РБК).

Ранее анекдот в контексте геополитической ситуации вспомнил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отмечал, что поведение предводителя киевского режима Владимира Зеленского похоже на "анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать".

До того анекдотом отреагировал на события геополитической повестки зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Шутка посвящалась появлению в Хельсинки у здания финского парламента сожженного российского танка Т-72, доставленного из Эстонии.