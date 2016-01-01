Евросоюз в очередной раз расширил списки антироссийских рестрикций. На этот раз под действие ограничительных мер попал гражданин США — бывший морпех американской армии Джон Марк Дуган.

Как напоминает РБК, американец в 2016 году попросил политическое убежище в России. Авторы рестрикций называют его обладателем двойного гражданства — российского и американского. Причиной введения санкций Евросоюз назвал поддержку Дуганом специальной военной операции России на Украине.

Ранее Дуган отмечал, что в корпусе американской морской пехоты, воюющем на стороне Украины, стали отчетливо проявляться пророссийские настроения. По словам американца, с ним вышли на связь несколько бывших сослуживцев, которые "поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи". Дуган заверил, что "в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают".

В сентябре сообщалось, что бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид (сменила имя на Александра Тара МакКейб) получила гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.