Защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье

Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье, которая оспаривает у артистки право собственности на квартиру. Это следует из судебной картотеки.

Как сообщает в понедельник, 15 декабря, РИА Новости, о возражениях со стороны Долиной стало известно за день до заседания Верховного суда — в эту инстанцию обратилась Лурье, оставшись и без квартиры, и без денег за нее. Хамовнический суд Москвы прекратил право собственности покупательницы на квартиру после заявления певицы о том, что она стала жертвой мошенников. При этом деньги, полученные за жилье от Лурье, Долина так и не вернула.

Возражения адвоката певицы Марии Пуховой зарегистрированы в Верховном суде 15 декабря и переданы в судебный состав по семейным делам, следует из базы суда. Неизвестно, в чем состоит суть этих возражений.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об отсутствии сомнений в том, что "Верховный суд со всей серьезностью подойдет к рассмотрению этого вопроса, потому что это случай не единичный и порожденный был не только этим кейсом". Чиновница предположила, что враги России могут использовать дело Ларисы Долиной, чтобы разжечь ненависть и рассорить россиян.

При этом защита покупательницы предположила, что судья ВС России усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Как пояснила адвокат Светлана Свириденко, об этом может свидетельствовать решение Верховного суда истребовать в кассации материалы дела об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.