Лидеры ЕС испугались, что Трамп "бросит" Украину

Американская делегация на переговорах с Украиной по некоторым вопросам заняла позицию России. В частности, США настаивают на полном выводе ВСУ из Донбасса, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на осведомленный источник.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры 15 декабря в Берлине обсуждают пути завершения конфликта на Украине. По данным источника агентства, они боятся, что президент США Дональд Трамп навяжет Киеву условия мирного соглашения.

Европейские лидеры считают, что американский президент может бросить Украину и отстранить Европу от участия в мирных переговорах. На американо-украинскую встречу в Берлине прибыли Владимир Зеленский, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.