Мужчину с тремя бомбами задержали в Екатеринбурге

Мужчину с тремя самодельными бомбами задержали в Екатеринбурге. Об этом рассказал в понедельник, 15 декабря, руководитель пресс-службы регионального главка Министерства внутренних дел Валерий Горелых.

Как уточнил представитель ведомства в комментарии РИА Новости, подозреваемый был задержан в минувшие выходные при патрулировании в микрорайоне Эльмаш на территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России. Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

Как уточняет Telegram-канал "Новости Екатеринбурга и области", задержанный — 22-летний парень. О его мотивах и намерениях пока подробностей нет.

Ранее в Федеральной службе безопасности рассказали, что в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае задержали десять россиян, которые по заданию украинских спецслужб поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетики и транспорта.

До того суд санкционировал арест троих иностранцев, которые планировали теракт в Московской области. Злоумышленники получили от украинских кураторов полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось взрывное устройство. Однако российские силовики сорвали преступный план.