Семь стран ЕС выступили против экспроприации активов России

Количество государств — членов Евросоюза, выступающих против экспроприации активов России, возросло до семи.

Против конфискации российских активов, замороженных в рамках санкций, выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Любая попытка продавить спорное решение вызовет серьезный раскол в Евросоюзе, подчеркивает Euractiv.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас посетовала на то, что не удается договориться о финансировании Украины за счет евробондов, поэтому репарационный кредит остается единственным вариантом. Однако без согласия Бельгии как держателя российских активов использовать замороженные средства будет проблематично, даже если получится заручиться большинство голосов стран ЕС.

Ранее о крупной ошибке Европы высказался руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он подчеркивал, что Россия выиграет в суде, а "гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают".

Банк России уже инициировал судебную процедуру защиты своих интересов. Регулятор подал в суд на международный клиринговый центр Euroclear из-за замороженных активов. Сумма иска превышает 18 триллионов рублей — это не только стоимость блокированных средств и ценных бумаг, но также упущенная выгода.