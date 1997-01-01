После третьей химиотерапии Маргарите Симоньян стало хуже: "С трудом нахожу в себе силы"

После смерти мужа Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян столкнулась с новым испытанием. У журналистки в сентябре обнаружили рак. Глава RT уже перенесла операцию и с 8 декабря проходит третий курс химиотерапии.

Из-за лечения телеведущая лишилась волос, многое ей дается с трудом — "ноги немножко не держат, боли везде". Самые тяжелые моменты, как призналась Симоньян, приходятся на первое время после химии.

В своем Telegram-канале Маргарита рассказала, что сейчас ее самочувствие ухудшилось. Журналистка даже пропустила встречу литературного клуба, на которой обсуждали ее роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра".

После третьей химиотерапии Симоньян осталась без сил, поэтому была вынуждена пропустить встречу. "До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты", — написала журналистка и поблагодарила всех, кто проявил внимание и интерес к ее книге.

Отметим, что третий курс химиотерапии Симоньян должна была начать 1 декабря, но журналистка попросила врачей отложить процедуру, чтобы съездить в Индию и вместе с президентом Владимиром Путиным запустить вещание телеканала RT India.