Найдены обе группы туристов, пропавшие в Пермском крае

Обе группы туристов, пропавшие в Прикамье, найдены. Об этом рассказали в понедельник, 15 декабря, местные оперативные службы.

Региональное управление Следственного комитета подтвердило обнаружение группы из 13 человек, которая пропала на горе Ослянка в Кизиловском районе Пермского края. Поиски туристов осложнялись непогодой, из-за ветра и плохой видимости был невозможен поиск с воздуха. Однако люди в итоге были найдены живыми.

Обнаружена и вторая группа туристов, пропавших в Пермском крае, состоящая из шести человек. Они также отправились в район горы Ослянка и должны были вернуться 14 декабря, но в указанный срок не появились. Владелец гостиницы, в которой остановились туристы, рассказал, что постояльцы предупреждали о возможной задержке. В конечном счете и эту группу нашли, все живы, сообщает РИА Новости.

Между тем продолжается эпопея с поисками семьи Усольцевых, которая пропала 29 сентября в Красноярском крае. Глава регионального главка Следственного комитета в Красноярском крае и Хакасии Алексей Еремин допустил, что супруги и их пятилетняя дочка могли стать жертвами преступления.