Запад предсказал скорое обнуление энергосистемы Украины

Волна массированных атак России ставит энергетическую сеть Украины на грань коллапса. Москва стремится деморализовать страну, а Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы тот подписал мирное соглашение, пишет издание The Washington Post.

Забастовки угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада страны, где в настоящее время производится большая часть электроэнергии, на восток. Это фактически разделит страну надвое, заявили эксперты. Украина находится на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, сказал высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным из-за деликатности вопроса.

Украина, безусловно, находится в одном из худших своих положений. Бомбардировки также ослабили и без того ограниченные возможности противовоздушной обороны, выявив серьезные уязвимости, которые могут затруднить защиту остальной части энергосистемы. В Киеве жители уже проводят без электричества до 16 часов в день, а предприятия работают в основном на генераторах.