Певица Слава вся в слезах из-за Ларисы Долиной: "Полная несправедливость, полный произвол!"

Лариса Долина попала в грандиозный скандал после того, как суд постановил вернуть ей квартиру, которую артистка продала, находясь под воздействием мошенников. Покупательница элитой недвижимости Полина Лурье теперь борется за свои права, женщина осталась и без жилья, и без денег.

Из-за ситуации с Долиной пострадала и певица Слава. Артистка пытается продать свою квартиру, но народ боится связываться со знаменитостью.

"Завтра у меня должна быть сделка по квартире, нашелся покупатель, адекватный человек. Я собрала огромное количество всевозможных бумажек. И думала — ура, завтра все свершится, будет помощь людям, помощь своей семье… И вот сегодня мне звонят, говорят, что сделки не будет, потому что ждут решения Верховного суда", — сообщила Слава.

Как пояснила исполнительница хита "Одиночество", покупатель честно ее предупредил, что если Верховный суд станет на сторону Долиной, то сделки не будет. Люди уверены, что теперь знаменитости могут пользоваться своим положением и наживаться по "схеме Долиной".

"Не знаю, что сказать по этому поводу… Может, мне подать в суд на Ларису Долину? Потому что люди просто боятся покупать квартиры у популярных людей, потом что думают, что мы их обманем", — посетовала Слава.

У артистки уже опускаются руки, ведь деньги ей нужны срочно, чтобы помочь близким, но даже после того, как она сбросила цену, покупатели отказываются от сделки, когда узнают, что недвижимость принадлежит артистке. Слава очень переживает из-за сложившейся ситуации и не может сдержать слез.