Мишустин и Собянин открыли центр практической подготовки для машиностроения

Они умеют чертить, проектировать, шлифовать и даже вырезать из металла. Кажется, для этих ребят нет ничего невозможного. В центре практической подготовки для машиностроения студенты получают мультиквалификацию, то есть осваивают сразу несколько дисциплин - и всего за четыре года.

Здесь учатся те, без кого не может существовать ни одно современное предприятие. Это операторы станков с программным управлением, наладчики оборудования, токари, контролеры качества. И главное - практика. Студенты с первых дней погружаются в рабочую среду, что делает их обучение максимально эффективным

В центре пять мастерских, три лаборатории, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием, которое использует на реальных предприятиях. К примеру, лазерный комплекс для резки металлов. Здесь все автоматизировано. Важно только создать правильную программу на компьютере, выбрать траекторию и мощность лазера. Уникальность прибора в том, что он изготавливает и обрабатывает детали с точностью до сотых миллиметра всего за пару секунд.

Центр в первую очередь рассчитан на подготовку кадров для предприятий "Технополиса". А потому все учебные программы составлены исходя из реальных потребностей работодателей.

"Практикоориентированный подход. Работодатели, заказ. Целевой заказ у ребят, практически на 90% целевой заказ. Они отсюда уже идут, точно зная, на какие предприятия машиностроения", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Открытие подобных центров по всей стране, подчеркивает премьер Михаил Мишустин, поможет ликвидировать дефицит рабочих кадров.

"Что очень важно: тысячи предприятий, которые сегодня составляют основу промышленности России, объединены в кластер. Открытие этого центра как раз завершает подготовку для кадрового резерва, необходимого, в частности, Москве. Но дело в том, что такие практики, если они хороши в Москве, они точно абсолютно хороши будут в Российской Федерации. Уверен абсолютно, что отсюда надо брать пример, тиражировать его по стране", - указал глава правительства.

Центр практической подготовки для машиностроения ежегодно сможет принимать более полутора тысяч студентов. Всего в столице работает четыре образовательных комплекса, в которых готовят наиболее востребованных и высококвалифицированных специалистов для различных отраслей.