На полигонах Ленинградской области военные оттачивают навыки борьбы с FPV-дронами

Бойцы штурмуют оборонительный пункт, уверенно продвигаясь дальше, но противник зашел с козырей. В небо выпускает "птичку". Обстановка учений максимально приближена к боевой, и противное жужжание уже несет в себе смертельную угрозу. Сброс. Боец ранен. Его эвакуируют из красной зоны, чтобы оказать медицинскую помощь.

Тактическая медицина - как часть обязательной подготовки. А еще доказательство - боевые действия сейчас идут по новым правилам. И зачастую преимущество у того, кто с детства увлекался компьютерными играми.

В компьютерных стрельбах 19-летний контрактник с позывным "Афоня" обыгрывал всю Няндому, что в Архангельской области. Там же научился паять. Знания пригодились, когда он решил стать оператором БПЛА. "Чипу" - 22. За плечами реальный боевой опыт. Бил врага на Покровском направлении. Хочет вернуться обратно в зону специальной военной операции. Но на этот раз с джойстиком в руках. Он уже знает- это иногда эффективнее, чем пулемет. Осталось закончить обучение.

В классе компьютерной симуляции - как опытные геймеры, так и новички. Но после 100 часов налета каждый из них способен не просто поднять в небо FPV-дрон, но и выполнять боевые задачи.

Одно из самых сложных заданий - это филигранное маневрирование. Оператор БПЛА должен направить дрон в ограниченное пространство. Например, в помещение. Для того, чтобы проверить обстановку или поразить противника. Для начала это окно, а затем опытный пилот может влететь даже в форточку.

И вот- первые реальные полеты. Инструктор с позывным "Курск" оборонял Крым и бил рекорды, соревнуясь с операторами других регионов. Его опыт подсказывает - у войск беспилотных систем большое будущее. (

"Часто враг залетает с помощью БПЛА самолетного типа. И в том числе мы учим операторов, которые отправляются на FPV-дроны для перехвата этих целей и поражения самолетного типа противника. Потому что не всегда целесообразно тратить на это ПВО, это очень дорого, а хорошо подготовленный рой операторов вполне в состоянии отразить эти удары", - говорит он.

Меньше чем через месяц ряды Вооруженных сил России пополнят операторы БПЛА, которые не только уверенно держат в руках джойстики, но и способны в полевых условиях собрать дрон. А уже весной полигоном для учений снова станет берег Финского залива. Техника полетов над водой - это тоже мастерство, которому здесь научат.